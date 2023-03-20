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В Днепре врачи невероятным способом спасают зрение пострадавшим от взрывов бойцам и мирным жителям

20 марта 2023, 09:59
Как говорят медики, только с начала полномасштабного вторжения в одной больнице Днепра сделали более 2 тысяч операций на органах зрения.
Днепр, врачи
В Днепре медики чудом спасают зрение бойцам и гражданским / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В Днепре украинские медики делают все, чтобы спасти зрение военнослужащих и мирных жителей, которые пострадавших из-за войны, которую Россия развязала против Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как говорят медики, только с начала полномасштабного вторжения в одной больнице Днепра сделали более 2 тысяч операций. Причем только в нескольких случаях им пришлось ампутировать глаз, а во всех остальных – глаза удалось спасти.

У бойца ВСУ Михаила, в прошлом футболиста родом с Закарпатья, в ходе боя в глазу застрял обломок "Миллиметра четыре, и все будет хорошо. Сетчатка на месте. Хорошо все сделаем и будешь видеть", — говорят ему медики.

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"С дрона сбросили гранату. Раз – просто взрыв перед лицом. Я упал. Побратимы подняли. Таково было ощущение, что пол лица нет, таков был удар. Оборону успешно выдержали, россияне отступили", – говорит Михаил.

Другому украинскому воину, 22-летнему Александру, медикам пришлось сшивать изуродованный глаз. Свою ранение он получил на Бахмутском направлении. Когда он с побратимами отбивал очередной штурм, ему изрешетило осколками глаз и руку.

"Начали два танка работать крест-накрест. Артиллерия. Минометы. Вертолет прилетел немного. Прямо в окоп, прямо передо мной упал снаряд. У одного товарища пальцы на ноге оторвало. Мне шесть осколков в глаза. Еще два в руке есть. Жить буду", – говорит парень.

Днепровские медики признают, очень часто ранения бывают крайне тяжелые − безусловно ушибы глаз, разные ожоги глаз.

Но благодаря всем усилиям и современным технологиям обычно удается возвратить раненым зрение, а, значит, и возможность вернуться к полноценной жизни и даже на службу в ряды ВСУ.

Напомним, недавно серьезные ранения на востоке Украины получил исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова "Носорог" Сергей Филимонов. Мужчина ушел на фронт с первых дней войны. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, после чего снова уехал на фронт. Оккупанты накрыли "Градом" позиции украинских военных, в Филимонова попали по меньшей мере 8 осколков.

Также стало известно о том, что в боях за Украину в Донецкой области погиб доброволец - 30-летний гражданин Швеции. Погибший боец ранее служил в Воздушных силах Швеции, был в звании лейтенанта. В Украину мужчина приехал несколько месяцев назад, чтобы помогать в подготовке военных. Мужчина получил смертельное ранение в грудь в ходе боев на фронте.

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