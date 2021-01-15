В Днепропетровской области таксисты облили зеленкой надоедливого клиента

Мужчина пять раз вызывал такси, но каждый раз отказывался выходить к машине.
В городе Каменское Днепропетровской области водители такси своеобразно наказали клиента, который в течение дня несколько раз вызывал машины, а потом отказывался от заказа.
Как говорится в сообщении на городском сайте Каменского, группа таксистов облила зеленской назойливого клиента.
Отмечается, что пострадавший пять раз вызывал такси, но каждый раз отказывался выходить к машине. После последовавшего от него шестого вызова таксисты решили его проучить.
Водители объединили усилия и все же выманили мужчину на улицу. Его заставили заплатить за вызов и простой. А чуть позже мужчину облили зеленкой.
Отметим, ранее в Каменском таксисты также наказали клиентов с помощью зеленки. Молодых людей облили зеленкой после того, как они отказалась платить пожилому таксисту за проезд. Тогда он вызвал на подмогу коллег.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира.