В Днепропетровской области таксисты облили зеленкой надоедливого клиента

Таксисты наказали киента в Каменском / УНИАН

В городе Каменское Днепропетровской области водители такси своеобразно наказали клиента, который в течение дня несколько раз вызывал машины, а потом отказывался от заказа.

Как говорится в сообщении на городском сайте Каменского, группа таксистов облила зеленской назойливого клиента.

Отмечается, что пострадавший пять раз вызывал такси, но каждый раз отказывался выходить к машине. После последовавшего от него шестого вызова таксисты решили его проучить.

Водители объединили усилия и все же выманили мужчину на улицу. Его заставили заплатить за вызов и простой. А чуть позже мужчину облили зеленкой.

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Отметим, ранее в Каменском таксисты также наказали клиентов с помощью зеленки. Молодых людей облили зеленкой после того, как они отказалась платить пожилому таксисту за проезд. Тогда он вызвал на подмогу коллег.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира.