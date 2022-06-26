В Донецкой области сорок морпехов РФ "исчезли" после встречи с украинскими танкистами

После встречи с ВСУ выжить удалось только паре оккупантов / Фото УНИАН ​

Защитники Украины уничтожили в Донецкой области одно из подразделений морпехов РФ, когда те пошли на штурм. Из подразделения выжило всего несколько оккупантов. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

Бой произошел 21 июня в Донецкой области. В результате ВСУ уничтожили подразделение 382-го отдельного батальона морской пехоты (в/ч 45765, Темрюк) 810 обр мп (Севастополь).

"Во время попытки штурма украинских позиций это подразделение натолкнулось на танкистов ВС Украины, выжить удалось только паре людей. Потери среди личного состава: трое военнослужащих убиты (о смерти которых доложили выжившие) и 38 считаются пропавшими без вести", — написал журналист.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины успешно применили американские системы залпового огня HIMARS, уничтожив два командных пункта российской армии.

В частности, воинам удалось ударить по командному пункту 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшемся в здании школы в Изюме.

Другие новости: