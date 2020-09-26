В ГБР назвали главные версии причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

В ГБР назвали четыре версии трагедии под Харьковом / facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В частности, проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: