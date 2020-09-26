В ГБР назвали главные версии причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 в Харьковской области.
Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В частности, проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26.
- Всего на борту находились 27 человек, из них 25 погибли.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 23 тела – утром спасатели нашли еще одно тело, поиски еще двух продолжаются.
- Два харьковских курсанта сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни.
- В Харьковской области и в городе Львов 26 сентября объявлено Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Были подписаны соответствующие распоряжения.
Автор: Адриана Бубновская