В горсовете Харькова назвали реальную причину госпитализации Кернеса в Берлине

Геннадий Кернес / УНИАН

Основные проблемы со здоровьем у харьковского мэра Геннадия Кернеса, из-за которых он был срочно доставлен на обследование в берлинскую клинику Шарите, возникли отнюдь не по причине китайского коронавируса.

Об этом сообщает портал KharkivToday со ссылкой на директора Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрия Сидоренко.

По его словам, с Кернесом вместе в Берлин вылетели родственники. Чартерный рейс и лечение мэр оплачивает из личных средств.

Сидоренко также рассказал, что Кернеса транспортировали в "противоковидной" капсуле, при этом градоначальники подключили к аппарату "высокопотоковой" подачи кислорода.

"Он был в сознании. Уезжать не хотел, под давлением близких и родных он на это согласился. Полет перенес нормально, проходит обследование. Во вторник ухудшилось состояние, слухи о коме, инсульте — фейк. Ухудшение связывают с травмами, полученными при покушении, были повреждены позвоночник, печень и легкое. Коронавирус спровоцировал не только воспаление, но и отголосок выстрела. Угрозы жизни нет", — заявил он.

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14 сентября в прессе появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус, а сам чиновник якобы впал коме.

В харьковском горсовете подтвердили, что Кернес на больничном, однако опровергли информацию о коме.

Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса, – двусторонняя пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.

В среду вечером, 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу. По данным журналистов, харьковского градоначальника посадили в самолет около 21:00 по киевскому времени.

Утром, 17 сентября, СМИ узнали, что Геннадия Кернеса привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.