В ГПСУ оценили ситуацию с угрозой нападения России на Украину

Ситуация на границе Украины с Россией остается стабильной - Госпогранслужба / УНИАН

Российские войска не находятся непосредственно вблизи границ Украины. Военные подразделения России всегда расположены в десятках километров от украинских границ. На данный момент с российской стороны нет никаких подозрительных действий. Однако силы Госпрогранслужбы готовы к любым действиям, в том числе и остановке врага до прибытия украинской армии. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что пограничники продолжают следить за ситуацией на границе. На данный момент российские войска находятся далеко за пределами украинских КПП. Госпогранслужба сотрудничает с военными структурами и ожидает оценку ситуации с передислокацией российских войск.

"Пограничники не теряют бдительности, мы тесно сотрудничаем с Вооруженными силами Украины, и Генштаб, и подразделения разведки должны дать оценку заявлению России об отводе войск от границы с Украиной. Отмечу, что непосредственно у границы части не находятся, они всегда были на определенном расстоянии, либо за десятки километров, а если говорить о базе в Воронеже, то и за сотни километров", - сказал Демченко.Читайте такжеДипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе

При этом он добавил, что ГПС готова остановить возможную атаку противника. В случае провокации пограничники будут действовать в ожидании прибытия украинских военных, которые должны отразить потенциальную агрессию.

"В то же время наши силы готовы к любым действиям, наша главная задача в сотрудничестве с Вооруженными силами — остановить врага и дать время украинской армии подойти к границе для отражения агрессии", - уточнил спикер ГПСУ.

Также он добавил, что пограничники пока не зафиксировали каких-либо подозрительных военных маневров или провокаций со стороны РФ вблизи украинских границ.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему отвод войск РФ стал победой и Киева, и Москвы

"Перемещение или скопление сил и техники на территории России рядом с Украиной мы не наблюдали, значительных провокаций, которые бы свидетельствовали о дестабилизации ситуации на направлении границы с Украиной, также не было", - подчеркнул Андрей Демченко.

Отвод войск России от границ Украины