В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращению на Родину

Руководитель Минюста Грузии Теа Цулукиани описала перспективы Саакашвили (в случае его возвращения).
В грузинском Министерстве юстиции официально прореагировали на возможное возвращение в Грузию бывшего президента страны (и экс-губернатора Одесской области) Михаила Саакашвили.
Об этом в эфире грузинского телеканала Рустави 2 рассказала руководитель ведомства Теа Цулукиани.
Журналист задал министру вопрос ‒ будет ли Саакашвили комфортно в тюремном заключении, о котором она ранее говорила.
"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", ‒ сказала она.
Также Цулукиани добавила, что Саакашвили не сможет вызывать никаких волнений в Грузии ‒ "ни из тюрьмы, ни за ее пределами".
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В конце августа 2020 года Михаил Саакашвили (который сейчас в Украине занимает должность руководителям исполкома Национального совета реформ) сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться в Грузию.
- Кроме того, на YouTube-канале поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию.
- Позднее эксперт и директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе рассказала о том, что против возвращения Михаила Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.