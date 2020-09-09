В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращению на Родину

Михаил Саакашвили / УНИАН

В грузинском Министерстве юстиции официально прореагировали на возможное возвращение в Грузию бывшего президента страны (и экс-губернатора Одесской области) Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире грузинского телеканала Рустави 2 рассказала руководитель ведомства Теа Цулукиани.

Журналист задал министру вопрос ‒ будет ли Саакашвили комфортно в тюремном заключении, о котором она ранее говорила.

"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", ‒ сказала она.

Также Цулукиани добавила, что Саакашвили не сможет вызывать никаких волнений в Грузии ‒ "ни из тюрьмы, ни за ее пределами".

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