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В Харькове украинский режиссер умер после избиения

16 ноября 2020, 23:59

Мужчине неизвестные нанесли тяжелые травмы головы.

Леонид Садовский
Леонид Садовский погиб / Фото: Харьковский Дом актера имени Леся Сердюка

В Харькове осуществили нападение на известного украинского режиссера Леонида Садовского, который работал заведующим кафедрой в одном из вузов.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, 14 ноября мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустынную местность.

Преступник напал на режиссера сзади и избил до бессознательного состояния. Какое-то время мужчина лежал, затем пришел в сознание и смог добраться домой. О случившемся он рассказал жене, она экстренно вызвала бригаду скорой помощи.

Садовского госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября он скончался.

Полиция устанавливает личность преступника, и предпринимает действия для его задержания.

О том, что погибший является известным режиссером, сообщил Харьковский Дом актера имени Леся Сердюка.

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