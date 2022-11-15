В Херсонской области идут жестокие бои, но говорить об освобождении городов рано — депутат облсовета / коллаж фото УНИАН

На Херсонщине русские оккупанты ведут жестокие бои с ВСУ в районе Левого берега Днепра. И на данным момент прямо утверждать об освобождении населенных пунктов в этом районе пока еще не время, об этом в рамках брифинга сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Пока можем говорить только о правобережной части Херсонщины, о городе Херсоне. Об Олешках, Каховке, Новой Каховке пока рано говорить. Там еще нет официальной информации", — сказал он.

Депутат облсовета особо напомнил ‒ он ранее уже сообщал о том, что появилось возле кинотеатра Юность в Новой Каховке взвился флаг Украины.

"Некоторые по-разному восприняли эту информацию. Так же и в Каховке появились новые флаги. Но пока информации по освобождению и контролю этих населенных пунктов нашими Вооруженными силами еще нет. Хотя известно, что бои на левом берегу продолжаются. И я думаю, что мы все-таки дождемся официальной информации наших Вооруженных сил", — подытожил он.

ВСУ освободили Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон, который с 3 марта находился под оккупацией России. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью и счастьем встречали украинских военных.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский заявил, что первыми в Херсон зашли специальные подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, Украина освобождает Херсон. Также он добавил, что армия продолжит деоккупацию других захваченных территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не намерена идти на сценарий якобы "заморозки войны" после освобождения Херсона. По его словам, ВСУ продолжат выполнять поставленные командованием задачи и освобождать оккупированные Россией украинские земли.

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