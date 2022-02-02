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В Хмельницкой области мужчина повесил кота за то, что животное ело из его тарелки

2 февраля 2022, 20:05
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Тело убитого животного нашли полицейские, когда пришли к мужчине поговорить о конфликте, который произошел при его участии.

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В Хмельницкой области мужчина повесил кота, потому что тот ел с его тарелки / 1zoom.ru

В Хмельницкой области мужчина может попасть за решетку на срок до 3 лет из-за убийства своего кота.

Жестоко убитое животное нашли полицейские на одном из дворов селе Куча Новоушицкого района, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Правоохранители пришли домой к 40-летнему мужчине, чтобы поговорить о конфликте, который произошел при его участии несколько дней назад, и наткнулись на страшную находку. При этом сам хозяин дома объяснил, что рассердился на животное, потому что то ело из его посуды.

"Зайдя во двор, полицейские увидели на металлической перекладине повешенного кота. Хозяин объяснил, что, проснувшись утром, увидел, как его кот на столе ест с тарелки. Это его возмутило, поэтому, мол, он так и поступил", – отмечают в полиции.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит заключение сроком 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что в Днепре ветеринары спасли кота после получасовой "стирки" в стиральной машине. Кот Броша залез в барабан и спрятался там под вещами. Хозяева этого не заметили и включили машинку. Крики животного его владельцы услышали лишь через полчаса.

Также на Закарпатье спасатели вынесли из горящего дома четырех щенков. Во время тушения пожара они случайно услышали странный писк из-под кровати в одной из комнат.

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