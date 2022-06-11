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В Ирпене украинка воровала стиралки и телефоны вместе с оккупантами: ее поймала полиция

11 июня 2022, 14:06

Женщина сообщала захватчикам о жилье зажиточных семей

В Ирпене украинка воровала стиралки и телефоны вместе с оккупантами / Нацполиция

В Ирпене полицейские разоблачили пособницу оккупантов страны-агрессора, которая вместе с российскими армейцами занималась мародерством.

Жительница Ирпеня сотрудничала с россиянами, когда город был временно захвачен РФ. Злоумышленница сообщала захватчикам о жилье зажиточных семей. А также вместе с вооруженными военнослужащими разграбила их дома, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Во время обыска помещения правоохранения изъяли у женщины вещи, свидетельствовавшие о ее приверженности "русскому миру". В частности, следователи изъяли враждебную символику. Было у нее и немало ворованного: бытовая и компьютерная техника, велосипеды, мобильные телефоны, ювелирные изделия, одежда и даже коллекционный алкоголь и духи.

Когда злоумышленница общалась со следователями, то придумала историю, мол, соседи передали ей эти вещи на хранение. Впрочем, во время обыска люди, привлеченные как понятые, узнали свои похищенные во время оккупации вещи.

Читайте такжеНа Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилотаВ полиции рассказали, что фигурантка – это местная жительница. Она безработная. Раньше неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. В частности, из-за конфликтов с соседями и совершения домашнего насилия над своей матерью.

Ранее мы рассказывали, что служители церквей московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей.

В Украине начали расследовать данные преступления. Всего по стране было открыто более 10 уголовных производств по статье о предательстве Родины.

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война в Украине мародерство Ирпень
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