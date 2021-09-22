В Ивано-Франковске мэр пообещал миллион той школе, где вакцинируются от COVID-19 все сотрудники

Руслан Марцинкив / УНИАН

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал выплатить миллион гривен тому городскому учебному заведению, которое первым сможет добиться от сотрудников стопроцентной вакцинации от COVID-19. Об этом чиновник заявил во время совещания в Ивано-Франковском горсовете.

Марцинкив публично сказал, что первое заведение образования в городе, где абсолютно весь персонал вакцинируются от коронавируса, получит миллион на развитие собственной инфраструктуры.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выдвинул требование к своим сотрудникам.

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Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им двухнедельный срок на проведение вакцинации.

Далее, чиновник говорил, что лично заплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса COVID-19.

Однако, позднее он на своей странице в социальной сети Facebook мэр сказал, что всего лишь пошутил.

"Дам премию в 100 тысяч гривен той, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – подытожил Марцинкив.