В Изюме была уничтожена почти вся 35-я армия РФ - ISW

В Изюме была уничтожена почти вся 35-я армия РФ по вине командования / скриншот

В городе Изюм Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия РФ из-за некомпетентности командования.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.

По его информации, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

Ранее сообщалось, что защитники Украины 2 июня дали отпор врагу на Запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".

Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев за Старый Салтов Харьковской области ударом из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв. Разбили боевую машину военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

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