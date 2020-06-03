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В Кабмине объяснили, почему в Украине могут исчезнуть бумажные трудовые книжки

3 июня 2020, 17:42

Украинцам будут начисляться пенсии автоматически.

Трудовая книжка
Физические трудовые книжки уйдут в прошлое / @aivaras_aivaras

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные. Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 3 июня.

"Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота", - сказал глава правительства.

Кроме того, по его словам, в случае принятия законопроекта пенсии украинцам будут зачисляться через личный кабинет на электронном портале Пенсионного фонда, а подавать физическое заявление будет не нужно. ПФУ в упрощенном режиме получит доступ к сведениям о трудовом стаже украинцев.

"Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, постановлением Кабмина от 15 апреля цифровые документы в Украине официально признаны аналогами физических документов.

новости Украины цифровые технологии Кабмин трудовая книжка Денис Шмыгаль
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