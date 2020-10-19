В Кабмине рассказали о том, какая судьба ждет Минские соглашения

В Кабмине рассказали о том, как судьба ждет Минские соглашения / Reuters

Официальный Киев тщательно выполнял все взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, а Кремль поступал ровно наоборот.

Об этом в интервью Зеркалу недели заявил вице-премьер -министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Как минимум (дальнейшее действий Минских договоренностей зависит – Главред) от нашего общения с коллегами из "нормандского формата". Как максимум – с другими стратегическими партнерами. Сядем вместе и будем принимать решения. Если "Минск" не сработал, то нам, наверное, нужно сказать честно ‒ благодаря Минским договоренностям сделано это и это, есть позитив. В частности, режим тишины, пусть не идеальный. Но если минские договоренности не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские", – сказал чиновник.

При этом, как заявил Резников, санкционная политика других стран против России не должна заканчиваться, поскольку для ее продолжения есть как минимум несколько веских причин:

оккупация Крыма; оккупация части Донбасса; сбитие самолета MH17.

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