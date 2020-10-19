В Кабмине рассказали о том, какая судьба ждет Минские соглашения

Ситуацию с войной на Донбассе прокомментировал профильный вице-премьер Алексей Резников.
Официальный Киев тщательно выполнял все взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе, а Кремль поступал ровно наоборот.
Об этом в интервью Зеркалу недели заявил вице-премьер -министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
"Как минимум (дальнейшее действий Минских договоренностей зависит – Главред) от нашего общения с коллегами из "нормандского формата". Как максимум – с другими стратегическими партнерами. Сядем вместе и будем принимать решения. Если "Минск" не сработал, то нам, наверное, нужно сказать честно ‒ благодаря Минским договоренностям сделано это и это, есть позитив. В частности, режим тишины, пусть не идеальный. Но если минские договоренности не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские", – сказал чиновник.
При этом, как заявил Резников, санкционная политика других стран против России не должна заканчиваться, поскольку для ее продолжения есть как минимум несколько веских причин:
- оккупация Крыма;
- оккупация части Донбасса;
- сбитие самолета MH17.
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Война на Донбассе - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информагентству Demirören заявлял - войну на Донбассе можно закончить уже в ближайшее время ‒ но ее окончание зависит от позиции исключительно от позиции Кремля.
- В то же время руководитель страны отмечал - если нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта не будет работать, то Киев будет думать о новом плане для разрешения противостояния.