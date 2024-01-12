В Киеве 11 января не было грозы: что за взрывы раздались в столице

Громкие взрывы, которые были слышны в Киеве вечером 11 января - не были грозой.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-11-yanvarya-ne-bylo-grozy-chto-za-vzryvy-razdalis-v-stolice-10532813.html Ссылка скопирована

Что за взрывы раздались в столице / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вчера вечером, 11 января, жители столицы Украины услышали взрывы, которые всем показались грозой. Однако, это была не она. Ни один грозопеленгатор её не зафиксировал. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты ведомства прокомментировали событие, которое всколыхнуло всех граждан и объяснили, что же могло случиться зимой, ведь гроза для этой поры года совершенно несвойственна.

В Украинском гидрометцентре рассказали, что то, что слышали и видели киевляне, называется ливневым снегом. Это явление очень похоже на ливневый дождь, однако зимой оно скорее похоже на снежную грозу.

видео дня

На всей Земле такие события фиксируются довольно редко, всего 5-6 раз в год. Спрогнозировать его практически невозможно, ведь условия для такого события, как правило, появляются внезапно.

Главным отличием такой грозы от летней является то, что она не несет никакой угрозы и, чаще всего, дает всего 1-2 слабые молнии.

В Укргидрометцентре объяснили, почему такое событие происходит:

"Образуется снежная гроза, когда холодный воздух прижат к земле, а над ним натекает очень влажный и теплый воздух, в нем начинаются внезапные вертикальные движения и перемешивание, что приводит к турбулентности, во время которой ледяные кристаллы в облаках врезаются друг в друга. Сопровождается снежная гроза очень приглушенным громом гораздо более низкого звучания, в отличие от обычного летнего, поскольку это явление уникально, его часто путают с другими событиями, но датчики, называемые грозопеленгаторами, фиксируют даже слабые разряды, поэтому с легкостью можно проверить было ли такое явление на самом деле, или нет. Вечером 11 января ни один грозопеленгатор грозы не зафиксировал".

Гроза в Киеве / Укргидрометцентр

Как сообщал Главред, погода в Украине 13 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

Также, может снова стать холоднее на несколько дней. Начиная с пятницы, 12 января, в нашу страну возвращаются сильные морозы. В выходные, 13 и 14 января, морозные воздушные массы будут держаться в большей части областей, при этом холоднее всего будет традиционно в северных и восточных регионах. Там ночью и утром возможно снижение температуры кое-где ниже -20 градусов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.