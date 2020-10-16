В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло

В столице тепло уже получили 5 больниц и 2 детских сада.
16 октября в Киеве начался отопительный сезон. Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов).
В КГГА подчеркнули, что подача тепла происходит постепенно, поскольку резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям.
"Учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства. Тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2)", - добавили в КГГА.
Сообщается, что в столице функционирует почти 200 котельных и более 2,7 тыс. километров тепловых сетей.
Отметим, что по нормам, тепло в квартиры начнут подавать, когда температура воздуха на улице в течении трех дней не будет подниматься выше 8 градусов тепла.
Отопительный сезон 2020 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона.
- Однако в Нафтогаз Украина заявили, что долги за отопление полученный ранее, но не оплаченный до сих пор ресурс, имеют 98 предприятий теплоэнергетики из более 60 городов и пригрозил срывом отопительного сезона.