В Киеве начался отопительный сезон: сколько домов получили тепло

В Киеве начался отопительный сезон / УНИАН

16 октября в Киеве начался отопительный сезон. ​Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 16:00 тепло получили 7,8% жилищного фонда (775 домов).

В КГГА подчеркнули, что подача тепла происходит постепенно, поскольку резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям.

"Учреждения социальной сферы подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства. Тепло уже получают: 1,5% больниц (5) и 0,4% от общего количества детсадов (2)", - добавили в КГГА.

Сообщается, что в столице функционирует почти 200 котельных и более 2,7 тыс. километров тепловых сетей. ​

Отметим, что по нормам, тепло в квартиры начнут подавать, когда температура воздуха на улице в течении трех дней не будет подниматься выше 8 градусов тепла.​

Отопительный сезон 2020 - о чем ранее сообщал Главред: