Прощай, Россия: в Киеве переименовали одну из улиц

С карты Киева исчезла улица Российская

Власти Киева приняли решение о переименовании улицы Российская в Дарницком районе столицы. Теперь улица будет носить имя погибшего на Донбассе украинского бойца Юрия Литвинского.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такое решение принял Киевский горсовет на заседании во вторник, 28 июля.

Улица Российская находится в жилмассиве Новая Дарница и возникла в начале XX века, когда Новая Дарница была дачным поселком. Она называлась Федоровская, позже — Григория Петровского, во время нацистской оккупации — Подлесная. В 1953 году ее назвали Российской.

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Юрий Литвинский был активным участником Революции Достоинства, бойцом батальона оперативного назначения Донбасс Нацгвардии, посмертно — полковник резерва. Он участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск и погиб от пули российского снайпера.

Также новой улице в Святошинском районе присвоили имя Олеся Бердника. Это выдающийся украинский писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник и композитор. Он был политзаключенным советских лагерей и членом-основателем Украинской Хельсинской группы.

Как ранее писал Главред, на сайте Киевского городского совета создана петиция, в которой автор предлагает переименовать мост Метро и назвать его именем министра внутренних дел Арсена Авакова.