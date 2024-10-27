В Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников и высадят багряные клены

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29 октября 2024 года в Киеве состоится расширение мемориала Аллеи памяти защитников Украины с участием военных, матерей, женщин, детей, семей погибших наших Героев. В этот день будут высажены багряные клены в честь наших павших воинов.

К председателю военной государственной администрации обратились 400 семей погибших Героев, среди которых Герои Украины, которые положили свою жизнь за независимость и свободное будущее страны - они попросили власти Киева поддержать расширение Аллеи памяти защитников Украины.

Отметим, что на сегодня на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших героев. Семьи погибших героев, военные, матери, женщины, дети при поддержке подразделений Киевской городской администрации, Зеленстроя, ДЭУ Шевченковского района обустроят места для установки мемориалов.

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"Каждый в Украине должен быть всегда благодарным всем тем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства, свободного и независимого будущего", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Аллеи памяти защитников Украины - это место, где семьи погибших чтят память своих погибших Героев.

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