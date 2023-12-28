В Киевской области появится больше блокпостов: кого и где будут искать

Граждан просят иметь при себе документы, которые удостоверяют личность – мероприятия будут проводить СБУ, полиция, Нацгвардия и территориальная оборона.

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Более 11 тысяч граждан находятся в розыске по уголовным и административным статьям - КГВА / Коллаж: Главред, фото: КГВА

В Киевской области в период с 28 декабря по 6 января усилят контрдиверсионные мероприятия. Будет увеличено количество блокпостов, ожидаются проверки торговых центров, супермаркетов, вокзалов и медицинских учреждений. Гражданам нужно иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Силовики будут, в том числе, проводить розыск лиц, которые совершили административные и уголовные правонарушения. Об этом заявили в Киевской областной военной администрации.

Как сообщили в пресс-службе Киевской ОВА, в ближайшие дни в области станет больше блокпостов, будут проверки в местах скопления людей – торговых центрах, супермаркетах, на вокзалах, в медицинских учреждениях.

У граждан должны быть документы, удостоверяющие личность.

видео дня

"Такая работа также будет способствовать розыскным мерам. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек", - указали в областной военной администрации.

Также отмечается, что решение относительно усиления контрдиверсионных мероприятий было принято на совете обороны Киевской области. Их будут проводить при участии СБУ, полиции, Нацгвардии и бойцов 114-й Отдельной бригады территориальной обороны.

Местных жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к мерам безопасности, возможной остановке транспорта на блокпостах, и сообщать о фото и видео фиксации объектов оборонной или же критической инфраструктуры.

Блокпосты в Киеве

В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы, ранее сообщали в Киевской городской военной администрации. Сообщалось, что в период с 25 по 28 декабря проводятся учения по безопасности. Блокпосты образовались в разных районах столицы.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону столицы", - сказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В социальных сетях появлялась информация о том, что на таких блокпостах выдают повестки. Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, кому не будут выдавать повестки. По его словам, их не будут давать тем, у кого есть при себе военно-учетные документы.

"Если у вас есть при себе документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто уходит от постановки на военный учет", - подчеркнул Фитьо.

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