В колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области

Священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области / скриншот, УНИАН

На Киевщине священник спас сотни людей. Он вывозил мирных жителей из-под обстрелов в Бородянке.

Отец Борис Ковальчук не побоялся провести переговоры с оккупантами и договориться об эвакуации мирных граждан, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"За пять выездов было вывезено более полторы тысячи жителей. При чем, в каждом выезде отец Борис ехал в первой машине чтобы в случае обстрелов первый удар принять на себя. Возвращаясь, транспортные караваны привозили еду, лекарства, необходимую провизию", - рассказал Геращенко.

Также он отметил, что благодаря слаженности и организованности удалось помочь жителям общины и поделиться с другими селами жизненно важными лекарствами и едой.

Читайте также"Дети три недели думали, что мы мертвы": история побега из разбомбленной Бородянки"Заботясь о живых, отец Борис и воздал дань уважения погибшим защитникам, вывезя тела 11 погибших и организовав погребения тел тех, кого вывезти не удалось. Вот и получается, что российская власть оставляет трупы своих солдат волкам на съедение, а украинские священники, простые украинцы, несмотря на нечеловеческие условия, пытались достойно похоронить погибших, воздавая им последнюю дань уважения", - рассказал Геращенко.

Напомним, Киевской области в Бородянке во время ее оккупации зафиксированы случаи сексуального насилия по отношению к пожилой женщине и детям, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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