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Спас беременную ценой своей жизни: рашисты жестоко расправились с защитником Киевщины

12 апреля 2022, 00:30

В безоружного Олега Ткачука русские оккупанты всадили более 15 пуль и в конце произвели контрольный выстрел в голову.

Олег Ткачук / Facebook В.Крыжевского

Во время временной оккупации российские солдаты убили 33-летнего жителя Киевской области Олега Ткачука, который помогал местным жителям.

Как рассказал в Facebоok знакомый погибшего Владимир Крыжевский, после того, как в районе Макарова россияне на бронетехнике начали движение в сторону Киева, местные активисты организовались и стали в ряды территориальной обороны.

Одним из таких поселков стала Бузовая. В тот день территориальная оборона нуждалась в горючем. Ткачук, услышав о нуждах родного села, вызвался привезти горючее и они вместе с другом поехали на заправку в сторону Житомира.

"Удивлением было то, что на этой заправке работала молодая женщина Алена, которая была на 6-м месяце беременности. По рации уже кричали, что танки уже у Калиновки. Олег с товарищем начали настаивать, чтобы она садилась в машину, они вывезут ее с маршрута, по которому направляются орки.

Алена сказала, что не может покинуть заправку, потому что могут идти наши ВСУ и их нужно заправить. Такое распоряжение отдал ее директор. Олег убедил ее, что это опасно для беременной, так как рашисты могут ее принуждать заправить их. Что нельзя подвергать опасности ребенка. Отец Алены, он заправщик на этой же АЗС, попросил вывезти дочь и вернуться за горючим. Они сели в авто и уехали, завезли Алену в Стоянку домой", - рассказывает друг погибшего.

При этом мужчина возвращался на заправку, но попал под обстрел из танков. Олег с товарищем побежали в лес и прыгнули в первые же ямы, которые увидели. При этом Ткачук снимал видео техники оккупантов и пересылал ВСУ, несмотря на обстрелы оккупантов.

Мужчины приняли решение бежать. Товарищ Олега сумел выбраться и позвонил родственникам Ткачука, рассказав, как все было. Однако сам Олег так и не появился.

При этом авто Олега заметили на том месте, где сказал товарищ. Машина была в первые дни не повреждена. Потом рашисты ее сожгли. Орки сделали себе как раз базу возле заправки.

/ Facebook В.Крыжевского

"Только после того, как наши ВСУ храбро зачистили и освободили село за селом по житомирской трассе, 2 апреля Ткачук Игорь приехал на место, где стоит авто. Эта история трагична для Олега. В той яме, откуда Олег снимал видео, было его тело без головы. Ему, безоружному, в гражданской форме, просто всадили более 15 пуль в тело и в конце произвели контрольный выстрел в голову (из крупнокалиберного оружия). Убийцы, мародеры забрали айфон, деньги. Тело моего товарища было в защитной позе эмбриона. Это когда человека пытают, бьют ногами, человек свертывается, чтобы защитить важные органы. Если убили, значит, ничего не сказал. Не захотел сотрудничать. Местный человек пригодился бы оркам, если бы шел на контакт. Но Олег остался верен украинскому народу до конца", - добавил Крыжевский.

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Киевская область война России и Украины
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