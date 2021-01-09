В Кривом Роге избили копа, который проверял соблюдение карантина

Как отмечают в Сети, к избиению патрульного может быть причастен сотрудник правоохранительных органов.
В Кривом Роге избили полицейского в заведении общепита в то время, когда он проверял соблюдение правил карантина - в результате пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
О происшествии рассказал депутат криворожского городского совета Николай Колесник в своем Facebook. По его словам, на "копа" напали посетители заведения на Почтовом проспекте.
Компания в кафе отдыхала уже после 22.00, и когда сотрудники патрульной полиции сделали замечание, мужчины набросились на правоохранителей с кулаками.
"Начало локдауна в Кривом Роге... В результате спора с "отдыхающими" на полицейского было совершено нападение, он получил травмы и сейчас находится в больнице", - говорится в публикации.
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Как отмечают в Сети, к избиению патрульного может быть причастен сотрудник правоохранительных органов.
"Нападение на полицейского, по предварительным данным, совершил действующий работник 1 прокуратуры. Сейчас делают все, чтобы в заведении внезапно не исчезло видео с камер наблюдения. Работает и УВБ, и следователи, и прокуратура (те что не били)", - пишет Колесник.
Также он добавил, что в настоящее время на потерпевшего оказывается давление, "чтобы он не указывал на прокурора, чтобы того не привлекали к ответственности".
Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.