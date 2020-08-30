В Крыму отложили второй этап ограничения подачи воды: названа причина

Крым остался без воды / Фото: REUTERS

В Крыму пророссийская власть решила перенести сроки перехода ко второму этапу ограничения подачи воды, он стартует со 2 сентября.

Как сообщила глава так называемой администрации Симферополя Елена Проценко, жители полуострова, помимо пандемии коронавируса и хлопот подготовки к школе, столкнулись с нехваткой воды. Она утверждает, что причина - малоснежная зима и незначительные сезонные осадки.

По словам чиновницы, пророссийская власть Крыма приняла решение о поэтапном переходе на режим экономии водных ресурсов. Первый этап стартовал 24 августа, а второй должен был начаться 31 августа, но перенесен из-за Дня знаний на 2 сентября.

"Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому из-за подготовки ко Дню знаний решили перенести срок перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения – с 1 на 2 сентября", - пишет Проценко.

Отметим, этапами в Крыму отметили начало подачи воды по графику в связи с кризисной ситуацией по водоснабжению на полуострове.