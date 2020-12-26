В Крыму пошли трещины по копии Керченского моста: фото

Испортилась миниатюра, установленная в Керчи.
В Керчи пошли крупные трещины по миниатюре Керченского моста, которая установлена в местном городском Комсомольском парке.
Как информирует Крым.Реалии, трещины уже очень заметны, однако инсталляцию пока для реставрации не закрыли, она доступна для посетителей.
По словам очевидцев, первые трещины на объекте появились в начале осени 2020 года. Администрация города инцидент заметила и пообещала устранить неполадки. Чиновники подчеркнули, что работы выполнит фирма, которая непосредственно возводила миниатюру Керченского моста за бюджетные средства.
Отметим, данная копия моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в керченском парке осенью 2019 года. Местные власти всюду публично заявляли, что это важное вложение денег из бюджета города, поскольку миниатюра будет "точкой притяжения" для горожан и гостей Керчи.
Читайте такжеБритания ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста
Новости Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября заявил, что Киев создает Крымскую платформу, целью которой является решение вопроса возвращения аннексированного полуострова.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 2 декабря подтвердил ранее озвученные Реджепом Эрдоганом слова о том, что Анкара готова принять участие в Крымской платформе.
Дипломат Константин Елисеев допустил, что после избрания в США президентом Джо Байдена, американцы усилят свое участие в переговорном процессе по вопросам Крыма и Донбасса.