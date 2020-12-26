В Крыму пошли трещины по копии Керченского моста: фото

По копии Керченского моста в крымском парке расползаются трещины / Фото: Крым.Реалии

В Керчи пошли крупные трещины по миниатюре Керченского моста, которая установлена в местном городском Комсомольском парке.

Как информирует Крым.Реалии, трещины уже очень заметны, однако инсталляцию пока для реставрации не закрыли, она доступна для посетителей.

По словам очевидцев, первые трещины на объекте появились в начале осени 2020 года. Администрация города инцидент заметила и пообещала устранить неполадки. Чиновники подчеркнули, что работы выполнит фирма, которая непосредственно возводила миниатюру Керченского моста за бюджетные средства.

Отметим, данная копия моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в керченском парке осенью 2019 года. Местные власти всюду публично заявляли, что это важное вложение денег из бюджета города, поскольку миниатюра будет "точкой притяжения" для горожан и гостей Керчи.

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/ Фото: Крым.Реалии

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