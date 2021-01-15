В "ЛНР" рванул газопровод: кто остался без газа

На подконтрольной боевикам части Луганской области взорвался газопровод / cxid.info

Под захваченным боевиками "ЛНР" городом Лутугино Луганской области в пятницу, 15 января, произошел взрыв на газопроводе высокого давления.

Газопровод взорвался в районе села Глафировка, говорится на сайте так называемой "администрации Лутугинского района" псевдореспублики.

После инцидента ряд населенных пунктов остались без газа.

В какие населенные пункты на Луганщине прекращена подача голубого топлива:

Лутугино;

Поселок городского типа Белореченский;

Поселок городского типа Георгиевка;

Поселок городского типа Ленина;

Поселок городского типа Успенка;

Поселок городского типа Врубовский;

Поселок городского типа Челюскинец;

Поселок Лесное;

В селе Роскошное без газа осталась ул. Знаменка.

Напомним, Лутугино и ряд прилегающих к нему населенных пунктов в 2014 году захватили боевики "ЛНР".