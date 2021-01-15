В "ЛНР" рванул газопровод: кто остался без газа

Взрыв в Луганской области прогремел в районе села Глафировка.
Под захваченным боевиками "ЛНР" городом Лутугино Луганской области в пятницу, 15 января, произошел взрыв на газопроводе высокого давления.
Газопровод взорвался в районе села Глафировка, говорится на сайте так называемой "администрации Лутугинского района" псевдореспублики.
После инцидента ряд населенных пунктов остались без газа.
В какие населенные пункты на Луганщине прекращена подача голубого топлива:
- Лутугино;
- Поселок городского типа Белореченский;
- Поселок городского типа Георгиевка;
- Поселок городского типа Ленина;
- Поселок городского типа Успенка;
- Поселок городского типа Врубовский;
- Поселок городского типа Челюскинец;
- Поселок Лесное;
- В селе Роскошное без газа осталась ул. Знаменка.
Напомним, Лутугино и ряд прилегающих к нему населенных пунктов в 2014 году захватили боевики "ЛНР".
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Автор: Екатерина Присяжнюк