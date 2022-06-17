"В мешках свалены люди": в Лисичанске в братской могиле нашли тела около 300 мирных жителей

Мариуполь / УНИАН, Reuters

На окраине Лисичанска, Луганской области есть братская могила, в которой находится уже около 300 тел.

Как сообщает газета The New York Times, которая опубликовала фото братской могилы, она находится на окраине города и, судя по снимку, представляет собой незакопанную траншею.

Всего в ней, по словам украинских военных, лежат около 300 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.

В могилу в мешках свалены тела людей без опознавательных знаков, у погибших нет родственников, которые могли бы опознать тела, забрать и похоронить их.

Военные объяснили американским журналистам, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут засыпать ее землей, так как техника, предназначенная для этого, направлена на сооружение окопов ВСУ.

Ранее сообщали, что в Киевской области в Бучанском районе возле села Мироцкое обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими захватчиками мирных жителей.

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