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В МИД рассказали, что Украина готовит России из-за аннексии Крыма

5 мая 2021, 16:46
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Евгений Енин рассказал, как Крым превратится в "чемодан без ручки".

Евгений Енин
Евгений Енин высказался об аннексии Крыма / РБК-Украина

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина инициировала многомиллиардные судебные иски против России, чтобы аннексированный Крым стал для Кремля "чемоданом без ручки".

"Еще в 2014 году, когда оккупационная власть Крыма начала фактически отжимать собственность украинских предприятий, Министерство иностранных дел сформулировало юридическую позицию, в соответствии с которой соглашение между правительством Украины и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций может быть действенным инструментом возврата или компенсации потерянных активов, и министерство призывало активно использовать этот механизм. В частности, Министерство иностранных дел зашло третьей стороной в значительное количество коммерческих арбитражей, на сегодняшний день существует больше дюжины соответствующих процессов, они находятся на разных стадиях", - рассказал заместитель министра, передает Украина 24.

Как рассказал Енин, наиболее амбициозные процессы инициировала НАК Нафтогаз, "там сумма претензий достигает 4,5 млрд долларов".

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"Есть и другие процессы, где суммы начисленных убытков насчитывают сотни миллионов долларов. Безусловно, российская сторона занимает свою привычную позицию – максимальное затягивание всех юридических процессов. Тем не менее, дальнейшие процессы обжалования решений в кассации не останавливают решений апелляционной инстанции, и по большому счету все это приводит к тому, что за все эти промедления заплатит российский налогоплательщик. Наша задача – чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России, повышая таким образом цену российской агрессии. Этот день наступит", - отметил Енин.

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Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
  • Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
  • Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
  • Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Нафтогаз МИД Украины аннексия Крыма Евгений Енин Россия
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