В МИД рассказали, что Украина готовит России из-за аннексии Крыма

Евгений Енин высказался об аннексии Крыма / РБК-Украина

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина инициировала многомиллиардные судебные иски против России, чтобы аннексированный Крым стал для Кремля "чемоданом без ручки".

"Еще в 2014 году, когда оккупационная власть Крыма начала фактически отжимать собственность украинских предприятий, Министерство иностранных дел сформулировало юридическую позицию, в соответствии с которой соглашение между правительством Украины и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций может быть действенным инструментом возврата или компенсации потерянных активов, и министерство призывало активно использовать этот механизм. В частности, Министерство иностранных дел зашло третьей стороной в значительное количество коммерческих арбитражей, на сегодняшний день существует больше дюжины соответствующих процессов, они находятся на разных стадиях", - рассказал заместитель министра, передает Украина 24.

Как рассказал Енин, наиболее амбициозные процессы инициировала НАК Нафтогаз, "там сумма претензий достигает 4,5 млрд долларов".

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"Есть и другие процессы, где суммы начисленных убытков насчитывают сотни миллионов долларов. Безусловно, российская сторона занимает свою привычную позицию – максимальное затягивание всех юридических процессов. Тем не менее, дальнейшие процессы обжалования решений в кассации не останавливают решений апелляционной инстанции, и по большому счету все это приводит к тому, что за все эти промедления заплатит российский налогоплательщик. Наша задача – чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России, повышая таким образом цену российской агрессии. Этот день наступит", - отметил Енин.

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Возвращение Крыма в состав Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.

Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.

Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.