Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма

Так называемый спикер крымского парламента Владимир Константинов повторил любимые мантры российских пропагандистов.
Самопровозглашенные "власти" оккупированного Россией Крыма сделали очередное заявление по поводу аннексированного полуострова.
В частности, так называемый спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Украина никогда не имела законного права на Крым. Мол, полуостров был и навсегда останется "русской землей", передает РИА Новости.
"Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной", - заявил Константинов.
Также он повторил пропагандистскую мантру о том, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый государственный переворот".
К слову, в 2021 году исполнится уже семь лет с момента аннексии Крыма. Оккупанты запланировали мероприятия, которые пройдут под девизом "Крымская весна - семь лет дома".
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
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Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает создания нового альянса по вопросам Крыма, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к нормандскому формату.
- Также Резников заявил, что Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.