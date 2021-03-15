УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма

15 марта 2021, 09:56
Прослушать новость
Остановить

Так называемый спикер крымского парламента Владимир Константинов повторил любимые мантры российских пропагандистов.

Владимир Константинов
Владимир Константинов / Reuters

Самопровозглашенные "власти" оккупированного Россией Крыма сделали очередное заявление по поводу аннексированного полуострова.

В частности, так называемый спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Украина никогда не имела законного права на Крым. Мол, полуостров был и навсегда останется "русской землей", передает РИА Новости.

"Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной", - заявил Константинов.

Также он повторил пропагандистскую мантру о том, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый государственный переворот".

К слову, в 2021 году исполнится уже семь лет с момента аннексии Крыма. Оккупанты запланировали мероприятия, которые пройдут под девизом "Крымская весна - семь лет дома".

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Читайте такжеГенерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма

Возвращение Крыма в состав Украины

  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
  • Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
  • Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
  • Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает создания нового альянса по вопросам Крыма, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к нормандскому формату.
  • Также Резников заявил, что Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.

аннексия Крыма Владимир Константинов новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине

Последние новости

10:28
Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине
10:14
Для чего начали "копать" мутную историю Харьковских соглашений мнение
10:03
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве, есть жертвы
10:00
Красное вино и похудение: друзья или враги Видео
09:56
Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма Видео
Реклама
09:56
Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии Фото Видео
09:41
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
09:29
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
08:57
Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование Видео
08:47
Великий пост 2021: чего нельзя делать – главные ошибки в пост Видео
08:43
Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины мнение
08:22
Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку Видео
08:18
В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова Видео
07:51
Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума Видео
07:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
07:33
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
07:14
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
07:09
Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма Видео
06:49
Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен мнение
06:39
The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому Видео
Реклама
06:32
Как часто можно красить волосы и почему Видео
06:06
Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя Видео
05:28
Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах Видео
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:25
8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером Видео
03:50
Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе Видео
03:19
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
02:51
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Видео
02:43
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
02:16
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
00:54
Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта Видео
00:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
00:20
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
00:15
Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах Видео
14 марта, воскресенье
23:36
Врач назвала опасное свойство арахиса для организма Видео
22:51
AstraZeneca отреагировала на приостановку ее применения в ряде стран Видео
22:27
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
21:57
Стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева снова взлетела Видео
21:50
Полиция давила на семью убитой девочки на Херсонщине - СМИ Видео
21:26
В полиции раскрыли детали о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
Реклама
20:41
В Харькове заявили о критической ситуации и коллапсе из-за COVID-19 Видео
20:30
Google обвинили в слежке за пользователями в режиме "инкогнито"
20:27
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
20:17
Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области Видео
20:07
Страх в Счастливом: СМИ рассказали об убийстве девочки на Херсонщине Видео
19:56
Дорофеева сделала откровенное заявление о Голосе страны Видео
19:27
Новая игра про Чужих обзавелась зрелищной геймплейной демонстрацией Видео
19:23
Обострение на Донбассе: в результате обстрела боевиков ранен боец ВСУ Видео
19:20
Заря Динамо 0:2 – подопечные Луческу победили в центральном матче тура Видео
18:59
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Age of Empires Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять