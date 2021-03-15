Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма

Владимир Константинов / Reuters

Самопровозглашенные "власти" оккупированного Россией Крыма сделали очередное заявление по поводу аннексированного полуострова.

В частности, так называемый спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Украина никогда не имела законного права на Крым. Мол, полуостров был и навсегда останется "русской землей", передает РИА Новости.

"Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной", - заявил Константинов.

Также он повторил пропагандистскую мантру о том, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый государственный переворот".

К слову, в 2021 году исполнится уже семь лет с момента аннексии Крыма. Оккупанты запланировали мероприятия, которые пройдут под девизом "Крымская весна - семь лет дома".

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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