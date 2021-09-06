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В МИД Украины резко отреагировали на арест замглавы Меджлиса

6 сентября 2021, 23:55
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Российские оккупанты в Крыму построили "целую систему политически мотивированных преследований" всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма.

МИД Украины
МИД Украины резко отреагировал на аресты в Крыму / ZN.UA

В МИД Украины резко отреагировали на незаконный арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в Крыму. В ведомстве считают, что теперь у России появился новый повод для преследования крымских татар и украинцев, заявила в Twitter представительницы МИДа.

Как отметила Эмине Джепарова, российские оккупанты в Крыму построили "целую систему политически мотивированных преследований" всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма.

"Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел", - заявила заместитель главы МИД.

Напомним, в захваченном Россией Крыму 3-4 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла. Их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

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По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора заявили о том, что взяли под свой личный контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Следствие получило информацию, что оккупанты пытали Джелялова.

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