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В Минцифре задумали переманить в Украину белорусских IT-специалистов

14 августа 2020, 20:27

По словам министра, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5-7 дней.

Михаил Федоров
Украина решила переманить с Беларуси айтишников / Фокус

Украина готова создать условия для комфортного переезда в страну IT-компаний и специалистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска в связи с политическим кризисом.

Такое заявление сделал сегодня министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет пресс-центр ведомства 14 августа.

По словам министра, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5-7 дней.

"Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение", - написал Федеров.

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Также он отметил, что в Украине существует программа квот для 5 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые могут получить вид на жительство на 10 лет.

"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ИТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями", - добавил министр.

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Квоты распределены по областям, где сосредоточено самое большое количество IT-компаний:

  • Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов,
  • Харьковская - 700, Киев - 2500 квот.

Ранее Главред писал, что в Министерстве цифровой трансформации похвастались успехами приложения "Дия". По их данным, с момента запуска его скачали 800 тысяч украинцев.

новости Украины новости Беларуси IT-компании Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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