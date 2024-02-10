В Минобороны заработает электронный журнал: для чего его будут использовать

В Украине создают возможность вести электронный журнал для учета военного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению ведомства, уже внесены изменения в указ Министерства обороны № 440 "Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины". Там продолжают упрощать учет военного имущества для того, чтобы избавиться от лишних бумаг в армии.
В пресс-службе также сообщили, что среднее время, которое командиры роты тратят на бюрократию составляет от 50% до 80% всего рабочего времени. И, конечно, самым большим объемом бюрократических процессов является учет имущества.
Теперь, по словам заместителя Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерины Черногоренко, воинские части смогут вести учетные реестры и вспомогательные документы только в электронной форме, используя для этого специальное програмное обеспечение SAP. Это автоматизированная система управления оборонными ресурсами, ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО.
Кабмин - последние решение
Как сообщал Главред, Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Также, Кабинет министров принял на заседании решение о запуске проекта единой унифицированой процедуры сертификации операторов противоминной деятельности. Информация об этом появилась на сайте Министерства экономики Украины.
К тому же, в Украине отменили мораторий на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг во время действия режима военного положения. Поставщики электроэнергии теперь будут иметь право отключать свет бытовым потребителям, которые задолжали за коммуналку. Однако по-прежнему не будут отключать электроэнергию на территориях, где идут боевые действия, и в оккупированных агрессором Россией регионах.
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