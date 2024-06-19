В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

Министр юстиции Денис Малюська призвал граждан Украины не верить слухам о списке административных и прочих услуг, якобы невозможных без военного билета.

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Малюська опроверг слухи об ограничениях админуслуг людями без военного билета / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Министерства юстиции Денис Малюська призвал не верить информации, которую накануне распространили Telegram-каналы по перечню административных и государственных услуг, которые якобы будет невозможно получить без военно-учетного документа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГС-ов). Это классический фейк и ИПСО. Действительно отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, но точно не по спискам, опубликованным и придуманным ТГ-каналами. Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами", - отметил чиновник.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. видео дня В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Руководитель Минюста, в частности, опроверг то, что без военного билета якобы не будет предоставляться международная правовая помощь.

Однако, Малюська не стал озвучивать перечень госуслуг, которые уже невозможны либо в ближайшем будущем будут ограничиваться без наличия военно-учетного документа.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Кроме того, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

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