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В Минздраве пояснили, почему резко подскочило число случаев COVID-19

15 сентября 2021, 22:43

Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса, заявил глава Минздрава.

Ляшко
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о том, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр в интервью на 24 канале.

Он добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", - добавил Ляшко.

Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

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13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

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коронавирус МОЗ Виктор Ляшко Коронавирус Киев
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