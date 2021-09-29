В Минздраве придумали, куда денут испорченную партию вакцин от Pfizer

Ляшко рассказал о просроченных вакцинах / УНИАН

Минздрав отправит на утилизацию партию вакцин от Pfizer в объеме 34 тысяч доз, которую не использовали из-за того, что в ведомстве подозревали нарушение условий хранения, сообщил сегодня Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен холодовой режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. Она хранится на складе. У нас не было четких доказательств, что температурный режим действительно был нарушен", - заявил министр.

По его словам, сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом.

При этом Ляшко добавил, что вакцину AstraZeneca в размере 1,7 тысячи доз, у которых также заканчивается срок хранения в октябре, используют в течение 30 сентября.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. В том числе заболели 286 детей и 32 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека.