В Минздраве рассказали, где в Украине разрешат ослабление карантина

В профильном ведомстве дали свежую статистику по состоянию с Covid-19 в регионах.
По состоянию на воскресенье, 4 октября нынешнего года, к ослаблению карантина в Украине готова только одна Кировоградская область.
Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства здравоохранения страны.
В ведомстве уточняют, что в среднем по стране показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев. В Киеве на 4 октября нынешнего года показатель составляет 167,5, а в Кировоградской области – 20,9.
Также в Минздраве рассказали, что в остальных регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели.
Читайте такжеПочему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином
Ослабление карантина - что было ранее:
- Главный санитарный врач и заместитель руководителя Украины Виктор Ляшко заявил - жесткий карантин в Украине на данный момент вводить нецелесообразно.
- По словам данного чиновника - эти меры хорошо сработали весной нынешнего года, но осенью острой необходимости в них нет.
- До того, журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили - в Офисе президента на данный момент не рассматривают возможность введения жесткого карантина в Украине.
Автор: Дмитрий Видоменко