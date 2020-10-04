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В Минздраве рассказали, где в Украине разрешат ослабление карантина

4 октября 2020, 16:34

В профильном ведомстве дали свежую статистику по состоянию с Covid-19 в регионах.

Киев,карантин
Минздраве рассказали, где в Украине разрешат ослабление карантина / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 4 октября нынешнего года, к ослаблению карантина в Украине готова только одна Кировоградская область.

Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства здравоохранения страны.

В ведомстве уточняют, что в среднем по стране показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев. В Киеве на 4 октября нынешнего года показатель составляет 167,5, а в Кировоградской области – 20,9.

Также в Минздраве рассказали, что в остальных регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели.

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Ослабление карантина - что было ранее:

  • Главный санитарный врач и заместитель руководителя Украины Виктор Ляшко заявил - жесткий карантин в Украине на данный момент вводить нецелесообразно.
  • По словам данного чиновника - эти меры хорошо сработали весной нынешнего года, но осенью острой необходимости в них нет.
  • До того, журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили - в Офисе президента на данный момент не рассматривают возможность введения жесткого карантина в Украине.

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