В Минздраве рассказали, где в Украине разрешат ослабление карантина

Минздраве рассказали, где в Украине разрешат ослабление карантина / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 4 октября нынешнего года, к ослаблению карантина в Украине готова только одна Кировоградская область.

Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства здравоохранения страны.

В ведомстве уточняют, что в среднем по стране показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев. В Киеве на 4 октября нынешнего года показатель составляет 167,5, а в Кировоградской области – 20,9.

Также в Минздраве рассказали, что в остальных регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последние две недели.

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