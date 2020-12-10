В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19

Степанов рассказал о бесплатной вакцинации / УНИАН

Минздрав рассматривает вопрос обеспечения всех граждан бесплатной COVID-вакциной.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире Украина 24 в четверг, 10 декабря.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - сказал Степанов.

По его словам, на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - напомнил Степанов.

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