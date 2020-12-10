В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19

В МОЗ намерены получить вакцину от коронавируса по ускоренной процедуре.
Минздрав рассматривает вопрос обеспечения всех граждан бесплатной COVID-вакциной.
Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире Украина 24 в четверг, 10 декабря.
"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - сказал Степанов.
По его словам, на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.
"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - напомнил Степанов.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук