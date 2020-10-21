В Минздраве высказались о закупке российской вакцины

Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-ковід-Вак в установленном порядке не поступало.
В Минздраве не намерены закупать вакцину от опасного коронавируса у России. При этом ведомстве отметили, что сейчас никаких переговоров не ведется.
Об этом сообщает в пресс-службе Минздрава и отмечают, что любые предположения относительно возможных переговоров о закупке российских вакцин не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне.
"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-ковід-Вак в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине", - говорится в сообщении.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- 14 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса. Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии Вектор. При этом третья вакцина от Covid-19 – уже на подходе, добавил Путин.
- 14 октября вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что между тремя российскими вакцинами есть разница, хотя их суть одинакова.
Автор: Екатерина Трохимчук