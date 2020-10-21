В Минздраве высказались о закупке российской вакцины

В Минздраве не будут покупать вакцину у России / Reuters

В Минздраве не намерены закупать вакцину от опасного коронавируса у России. При этом ведомстве отметили, что сейчас никаких переговоров не ведется.

Об этом сообщает в пресс-службе Минздрава и отмечают, что любые предположения относительно возможных переговоров о закупке российских вакцин не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне.

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-ковід-Вак в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине", - говорится в сообщении.

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