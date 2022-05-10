В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников Мариуполя

Нацгвардейцы продолжают выполнять задачи в Мариуполе / azov.press

Руководство государства прилагает усилия по поиску возможностей для эвакуации гражданских из Азовстали и применения процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

"Все это время военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне города и стратегического объекта", - говорится в сообщении пресс-центра Нацгвардии.

Отмечается, что сама эвакуация – это крайне сложный процесс, начиная от установления режима тишины и до необходимости разбирать завалы.

В то же время больше информации о действиях и планах разглашать нет возможности, говорится в сообщении.

"Мы не можем предоставлять никакой важной информации о текущих операциях. И в условиях военного положения иначе нельзя. Кроме того, это раскрытие планов для врага, еще и появляются разные фейки и дезинформация, что сводит на нет эту работу. В условиях активных боевых действий мы не вправе раскрывать детали военных и гуманитарных операций. В то же время, будем продолжать поиск решений и делать все возможное для сохранения жизни военных и гражданских, для сдерживания врага и надлежащего выполнения конституционной обязанности по защите государства", - добавили в Национальной гвардии.

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