В ноябре Россия снова может напасть со стороны Беларуси - Золотарев

Путин может снова задействовать Беларусь в нападении на Украину - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН, Reuters

К концу ноября может последовать нападение российских войск с территории Беларуси. Такое предположение в интервью Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, решение Кремля о незаконной аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей ведет к эскалации ситуации на фронте.

"У Украины есть несколько недель, чтобы добиться более выгодных позиций и освободить больше территорий. Надо понимать, что зимой боевые действия очень часто если не прекращаются, то становятся менее интенсивными. Решение об аннексии - это явно не путь к миру, а попытка, как говорится, зайти с козырей и легализовать украденное", - считает эксперт.

В то же время, по его мнению, Россия может попытаться открыть второй фронт в Украине, привлекая к этому белорусскую армию.

"Очень высока вероятность. Другое дело, какого рода будут эти действия - удары по Киеву и перерезание путей логистики Вооруженных Сил Украины, то есть поставок техники из Польши и других европейских стран, или же это будут действия, направленные на связывание ВСУ, чтобы отвлечь их от переброски ресурсов на другие участки фронта. В том, что Беларусь снова будет задействована в агрессии, сомневаться не приходится. В ближайшие недели вряд ли, но к концу ноября вполне возможно, что с территории Беларуси снова последует нападение", - убежден Золотарев.

При этом эксперт отмечает, что нынешняя группировка войск будет вооружена и экипирована гораздо хуже, чем группировка для вторжения в феврале-марте.

"Среди них тогда было много частей ударной линии - ВДВ, морская пехота, то есть более-менее подготовленные войска. А тут уже будут "мобики", но количество их таково, что к этому нужно быть готовым", - сказал Золотарев.

Как писал Главред, по данным Главного управления разведки Украины Россия намерена перебросить в Беларусь 20 тысяч мобилизированных оккупантов. Лукашенко уже даже начал готовить места для их размещения.

Также сообщалось, президент России Владимир Путин ежедневно давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы он подключился к войне против Украины. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко. Последняя встреча в Сочи была по этой теме.

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