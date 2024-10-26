В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

Российские оккупанты запустили баллистическую ракету с юга, сообщили Воздушные силы.

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В Одессе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что известно:

В Одессе прогремела серия взрывов

Россияне запустили баллистику с юга

Над городом фиксировали вражеский дрон

В субботу, 26 октября, на фоне воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Существовала угроза применения баллистики с юга. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - сообщил городской голова в 18:45. видео дня

За несколько минут до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Около 16:30 военные сообщили о работе противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику.

"Вражеский разведдрон над Одессой. Оставайтесь в укрытиях!" - призвал глава одесской ОВА Олег Кипер в 18:15.

Уже в 19:00 в городе прогремел повторный взрыв. Вероятно, причиной взрыва стал российский БПЛА.

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Удары РФ по Днепру и Киеву - что известно

Напомним, 25 октября российские войска ударили баллистикой по Днепру, в результате чего пострадали жилые дома и одно из медучреждений. В Киеве в тот же день дрон атаковал жилой дом в Соломенском районе, там погибла 15-летняя девочка.

КМВА сообщила, что ночью 26 октября россияне более 7 часов атаковали Киев. Президент Владимир Зеленский заявил, что удары коснулись также Сумской, Хмельницкой и других регионов. В Днепре повреждена больница имени Мечникова.

Как сообщал Главред, вечером 26 октября в Днепре завершили поисково-спасательную операцию. В результате вражеского удара погибли пять человек, еще 21 человек пострадал. Из-под завалов дома чудом спасли женщину.

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