В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

Что известно:
- В Одессе прогремела серия взрывов
- Россияне запустили баллистику с юга
- Над городом фиксировали вражеский дрон
В субботу, 26 октября, на фоне воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Существовала угроза применения баллистики с юга. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", - сообщил городской голова в 18:45.видео дня
За несколько минут до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Около 16:30 военные сообщили о работе противовоздушной обороны по разведывательному беспилотнику.
"Вражеский разведдрон над Одессой. Оставайтесь в укрытиях!" - призвал глава одесской ОВА Олег Кипер в 18:15.
Уже в 19:00 в городе прогремел повторный взрыв. Вероятно, причиной взрыва стал российский БПЛА.
Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
Удары РФ по Днепру и Киеву - что известно
Напомним, 25 октября российские войска ударили баллистикой по Днепру, в результате чего пострадали жилые дома и одно из медучреждений. В Киеве в тот же день дрон атаковал жилой дом в Соломенском районе, там погибла 15-летняя девочка.
КМВА сообщила, что ночью 26 октября россияне более 7 часов атаковали Киев. Президент Владимир Зеленский заявил, что удары коснулись также Сумской, Хмельницкой и других регионов. В Днепре повреждена больница имени Мечникова.
Как сообщал Главред, вечером 26 октября в Днепре завершили поисково-спасательную операцию. В результате вражеского удара погибли пять человек, еще 21 человек пострадал. Из-под завалов дома чудом спасли женщину.
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