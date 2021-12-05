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В Одессе учитель схватил ребенка за шею и тащил по коридору школы

5 декабря 2021, 11:45

Видео происшествия сняли ученики и опубликовали в Сети.

Учитель тащил школьника к директору / скриншот

В Одессе в одной из школ ученика, который не хотел идти к директору, учитель попытался отвести силой.

Учитель вытолкал школьника из класса и потащил по коридору. Мальчик сопротивлялся и в результате упал. В комментариях к видео сообщается, что инцидент произошел в 82-м лицее.

Директор городского департамента образования Елена Буйневич прокомментировала случившееся на своей странице в Facebook.

"Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса. К директору. Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка = выйти из профессии, все", — написала Буйневич.

Также она отметила, что в данной ситуации вина не только учителя: "Мне жаль в этих историях с выгоранием абсолютно всех. И я знаю, что в истории с учеником, которого тянули, решили все "тихо и мирно". Но, простите, так не будет. В этой истории не один учитель виноват. Его действия на поверхности очевидны, но к этому результату привели две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей".

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Ранее Главред писал о том, что в Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что парень приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей.

Председатель родительского комитета рассказала, что родители в знак протеста не пускают детей на уроки. Так они пытаются добиться отчисления дебошира

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