В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука

В Офисе генпрокурора рассказали, зачем вызывали Медведчука / УНИАН

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене еще 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, а не вручения подозрения. Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты (11 мая - ред.)", - пояснили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре отметили, что 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины.

Сегодня же Медведчуку и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту", - рассказали в прокуратуре.

Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, сам Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.

Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").

Дело Медведчука – о чем важно знать: