В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука

В прокуратуре отметили, что 11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. А сегодня его вызывали по другому поводу.
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене еще 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий, а не вручения подозрения. Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты (11 мая - ред.)", - пояснили в Офисе генпрокурора.
В прокуратуре отметили, что 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины.
Сегодня же Медведчуку и его адвокатам вручили экземпляр подозрения, чтобы обеспечить право на защиту.
"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 года сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту", - рассказали в прокуратуре.
Также во время визита Медведчука в Офис генпрокурора ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, сам Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.
Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").
Дело Медведчука – о чем важно знать:
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене. Подозрение в госизмене подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.