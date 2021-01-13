В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ

В Офисе президента обсуждают закупку газа у России / GettyImages

Цены на газ в Европе за вторник, 12 января, увеличились сразу на 18% и превысили отметку в 300 долларов США за тысячу кубометров. Как сообщает Интерфакс, цены в Европе растут с оглядкой на пресловутое ценовое ралли в Азии.

Как сообщают эксперты, весь свободный сжиженный газ (СПГ) выкупают страны Северо-Восточной Азии. Там цены на такой вид "голубого топлива" в четыре раза больше, чем европейские котировки, и уже превысили показатель в 1000 долларов США за тысячу кубометров.

На данный момент цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в среду, 13 января, выросла до 335 долларов США за тысячу кубометров. Всего же с начала января цена на газ в Европе увеличилась почти на 40%. Причем достигнутый 13 января показатель является максимальным с 27 сентября 2018 года.

Как сообщает Telegram-канал Легитимный, в Берлине на недавней нормандской встрече политических советников руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсуждал с представителем Кремя Дмитрием Козаком тему цены на газ и приобретения Украиной его напрямую у России. Нужда в таком решении вызвана резким ростом цены на газ в Европе. Предполагается, что его закупка в РФ позволит снизить цену для всего украинского потребителя приблизительно на 30% и снизить тарифы.

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Тарифы на газ в Украине: