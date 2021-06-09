В Офисе президента сделали заявление перед встречей Байдена и Путина

Ермак высказался о встрече Байдена и Путина / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что на встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным американская сторона будет придерживаться принципиальной позиции по Украине.

По его словам, это касается поддержки суверенитета и территориальной целостности.

Ермак отмечает, что встреча Байдена и Путина 16 июня очень важна, и во время телефонного разговора президент США обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским все вопросы перед саммитом.

"Ведь Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, который всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой", - отметил Ермак.

Он добавил, что рассматривать и решать без Украины любые вопросы, которые касаются ее, нелогично и это не соответствует национальным интересам.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.