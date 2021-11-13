В "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужно

Новшество будет введено в действие с 28 декабря.
С декабря в Украине в удостоверениях водителя появится новая отметка в виде кода "78". Она будет касаться управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач.
Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, такая отметка появится в правах с 28 декабря. Она будет говорить о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач.
"С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой",– добавили в МВД.
Напомним, у украинцев появилась возможность получить водительское удостоверение, заказанное онлайн, по почте.
Таким образом, местным жителям больше не нужно ходить за документом в сервисные центры.
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Автор: Ульяна Виноградова