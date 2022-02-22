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В прифронтовом Мариуполе люди вышли на митинг в поддержку Украины

22 февраля 2022, 11:39

Люди вышли на улицу ночью - несмотря на поздний час и пронизывающий до костей ветер, который дул с моря. В руках они держали украинские флаги и плакаты.

В Мариуполе провели митинг в поддержку Украины / канал "Дом"

Жители Украины решили, что называется, на низовом уровне, объединяться на фоне подписания Владимиром Путиным скандальных указов о признании "ЛНР" и "ДНР". В прифронтовом городе Мариуполь, что в Донецкой области, люди начали собираться на митинг прямо ночью, сообщает телеканал "Дом".

Люди вышли на улицу, даже несмотря на поздний час и пронизывающий до костей ветер с моря. В руках они держали украинские флаги и плакаты "Мариуполь – это Украина".

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Напомним, в субботу, 19 февраля, российские войска и подконтрольные им боевики осуществили обстрел из тяжелого вооружения, минометов и орудий, калибра 122 миллиметра, 152 миллиметра по позициям украинской армии на Приазовском направлении ‒ в районе Мариуполя.

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Затем - как говорят сотрудники коммунального предприятия "Вода Донбасса", была остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, поскольку снаряды боевиков повредили два трансформатора на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Позднее чиновники из Донецкой областной военно-гражданской администрации рассказали, что обстрел произошел ночью ‒ около 03.00. При предварительном осмотре станции были обнаружили четыре попадания снарядов.

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