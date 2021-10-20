В приоритете продукты и лекарства: как украинцы готовятся к локдауну

Опрос показал, что только треть респондентов готовится к ужесточению карантинных мер в Украине.
Большинство украинцев не готовятся к возможному ужесточению карантина. Те, кто ждет локдауна, предпочитают запасаться продуктами и лекарствами.
Согласно опросу, проведенного социологической компанией Gradus Research, только треть респондентов готовится к ужесточению карантинных мер (локдауну).
За ситуацией с заболеваемостью COVID-19 следят 86% жителей населенных пунктов, где живут более 50 тысяч человек.
Откуда узнают?
- просмотр новостей (50%);
- чтение сайтов (47%);
- группы в мессенджерах/социальных сетях (41%);
- информация от Минздрава (27,6%);
- информация от окружения (20,8%).
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Только 1/3 респондентов готовится к ужесточению карантинных мер. Самые популярные виды подготовки:
- запасы продуктов питания (48%);
- покупка медикаментов (30%);
- путешествия, пока есть возможность (19,7%);
- походы в театры, кино и спортзалы, пока их не закрыли (16,2%).
Какие области уже в "красной" зоне
По состоянию на 20 октября, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская и Сумская (с 23 октября) области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.
В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.