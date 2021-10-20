Еще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионы

Локдаун будет точечным / Reuters

В Украине стремительно растет количество "красных" зон. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила точечно ужесточить карантин в четырех областях.

Речь идет о тех регионах, где фиксируется самая большая вспышка заболеваемости коронавирусом.

Как говорится на правительственном портале, Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручили усилить контроль за соблюдением карантинных норм и увеличить коечный фонд в местных больницах.

Читайте такжеСправка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификатыКроме того, властям необходимо ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируется наибольшее количество больных коронавирусом.

Напомним, "красный" гриф в некоторых областях Украины предоставил возможность нового заработка для вакцинированных от коронавируса. Непривитым жителям Кривого Рога, Днепра, Львова, Николаева, Харькова и других городов, страдающих от локдауна, те, кто успел вовремя сделать прививку предлагают услуги своего рода курьеров.

Также ранее в Минздраве удивили жуткой статистикой о вакцинации. Из 27 тыс. 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 тыс. 893, то есть, 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной прививки. Кроме этого, в ведомстве показали страшные фото умерших от коронавируса.