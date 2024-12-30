В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

Такое решение позволит сократить дефицит квалифицированной рабочей силы.

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Свободное пересечение границы для студентов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Раде предлагают снять запрет на пересечение границы студентам иностранных учебных заведений

Речь идет о гражданах Украины в возрасте до 24 лет

Это нужно для того, чтобы они не теряли желание возвращаться домой

В Верховной Раде предлагают снять запрет на пересечение границы для украинцев, которые являются студентами иностранных учебных заведений. Об этом говорится в проекте закона №12361.

В частности, проектом закона предлагается предоставить возможность беспрепятственного пересечения границы (выезда из Украины) гражданам Украины в возрасте до 24 лет, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.

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Как отмечают авторы проекта, проблема выезда за пределы Украины, особенно молодежи, с последующей интеграцией за рубежом и нежеланием вернуться в Украину, становится все более ощутимой.

Наряду с этим, на сегодня продолжается практика выезда за пределы Украины подростков в возрасте до 18 лет. В дальнейшем такие лица, даже учась в образовательных учреждениях, годами не приезжают в Украину к своим родным или друзьям. Такие юноши и их семьи выбирают оставаться за рубежом и получать образование и, в конце концов, теряют желание возвращаться домой.

"Учитывая указанное нужно изменить подходы к ограничению выезда юношей в возрасте до 24 лет за пределы Украины на обучение и устранить препятствия для того, чтобы они беспрепятственно посещали Украину, своих родных в удобное для них время в течение всего периода обучения, что позволит сохранить их связи с Украиной, укрепит семьи и позволит сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, который возникнет в будущем за счет молодых специалистов с дипломами зарубежных учебных заведений", - говорится в проекте закона.

Мобилизация - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и разрешил бронировать еще одну категорию украинцев. Так, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. Однако, нет ни одного закона, который остается неизменным.

В то же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил мнение, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны.

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Что известно о Верховной Раде? Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти, который уполномочен принимать законы, пишет Видипедия.

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